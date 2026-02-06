İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 22:37
    İstanbulda Marksist-Leninst Kommunist Partiyası adlı terror təşkilatına qarşı əməliyyat keçirilib

    Türkiyənin İstanbul şəhərində "Marksist-Leninst Kommunist Partiyası" (MKLP) adlanan silahlı terror qruplaşmasına qarşı əməliyyat keçirilib, 102 şübhəli saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Saxlanılanlardan 77-si həbs olunub, 23-ü şərti nəzarət, ikisi isə ev dustaqlığına məhkum edilib.

