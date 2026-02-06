İstanbulda "Marksist-Leninst Kommunist Partiyası" adlı terror təşkilatına qarşı əməliyyat keçirilib
Region
- 06 fevral, 2026
- 22:37
Türkiyənin İstanbul şəhərində "Marksist-Leninst Kommunist Partiyası" (MKLP) adlanan silahlı terror qruplaşmasına qarşı əməliyyat keçirilib, 102 şübhəli saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Saxlanılanlardan 77-si həbs olunub, 23-ü şərti nəzarət, ikisi isə ev dustaqlığına məhkum edilib.
Son xəbərlər
23:50
Bessent: Tramp FES rəhbəri vəzifəsinə namizədi məhkəməyə verə biləcəyini zarafatla deyibDigər ölkələr
23:50
Foto
XXV Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİBFərdi
23:34
"Azərreyl" heyətinə braziliyalı voleybolçu cəlb edibKomanda
23:23
Foto
Qəbələdə "Qış nağılı" II Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı olubDigər
23:14
Rusiya Ermənistana nüvə sənayesində hərtərəfli əməkdaşlıq təklif edibRegion
23:03
Foto
Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləşdə ilk medalçılar müəyyənləşibFərdi
22:56
"Real" və "Bavariya"nın sabiq futbolçusu karyerasını ABŞ klubunda davam etdirəcəkFutbol
22:56
ANP: Niderlandın bir neçə qurumunun əməkdaşlarının məlumatları sızdırılıbDigər ölkələr
22:37