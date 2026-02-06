Rauf Məmmədov: Azərbaycan çempionatında gənc və potensiallı şahmatçılar çoxluq təşkil edir
- 06 fevral, 2026
- 21:24
Azərbaycan çempionatında gənc və potensiallı şahmatçılar çoxluq təşkil edir.
Bunu "Report"a açıqlamasında azərbaycanlı qrosmeyster Rauf Məmmədov deyib.
O, şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasiminin ardından jurnalistlərə açıqlamasında yarışla bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Mənim özüm ilk dəfə Azərbaycan çempionatına qatılarkən 15 yaşım var idi və çempion olmuşdum. Ona görə bu dəfəki ölkə çempionatında da sürpriz nəticələr ola bilər. İndiki cavanlar çox güclü mübarizə aparırlar. Mən sizə deyim ki, 30 nəfər iştirakçının hər biri çempionluğa namizəddir. Təcrübəli qrosmeysterlə gənc şahmatçıların qarşılaşması maraqlı mübarizə deməkdir".
Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatına 46 şahmatçı qatılacaq. Turnir 6-22 fevral aralığında təşkil olunacaq. Kişi şahmatçılarda 30, qadınlarda isə 16 iştirakçı mübarizə aparacaq. Yarışın ümumi mükafat fondu 92 min manat təşkil edir. Bu məbləğdən 62 min manat kişilərin, 30 min manat isə qadınların çempionatına aiddir.