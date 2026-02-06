Рауф Мамедов: В чемпионате Азербайджана преобладают молодые и перспективные шахматисты

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В чемпионате Азербайджана преобладают молодые и перспективные шахматисты.

    Об этом в комментарии Report заявил азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов.

    После церемонии открытия чемпионата Азербайджана по шахматам он поделился с журналистами своими мыслями о турнире:

    "Когда я впервые участвовал в чемпионате Азербайджана, мне было 15 лет, и я стал чемпионом. Поэтому и в нынешнем первенстве страны возможны неожиданные результаты. Современная молодежь ведет очень сильную борьбу. Скажу прямо: каждый из 30 участников является претендентом на чемпионство. Противостояние опытных гроссмейстеров и молодых шахматистов всегда означает интересную и напряженную борьбу".

    Отметим, что в чемпионате Азербайджана примут участие 46 шахматистов. Турнир пройдет с 6 по 22 февраля. В соревнованиях среди мужчин выступят 30 участников, среди женщин - 16. Общий призовой фонд турнира составляет 92 тысячи манатов: 62 тысячи манатов предусмотрены для мужского чемпионата, 30 тысяч - для женского.

    Rauf Məmmədov: "Azərbaycan çempionatında gənc və potensiallı şahmatçılar çoxluq təşkil edir"
    Ты - Король

