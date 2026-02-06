Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilib
Komanda
- 06 fevral, 2026
- 21:02
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, B qrupunda "Naxçıvan" klubu ilə qarşılaşan "Ordu" 95:92 hesablı qələbə qazanıb.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında baş tutub.
Qeyd edək ki, tura fevralın 8-də yekun vurulacaq. Daha əvvəl "Sumqayıt" "Lənkəran"ı (102:77), "Quba" isə "Sərhədçi"ni (97:89) məğlub edib.
