    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    • 21:02
    • 21:02
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, B qrupunda "Naxçıvan" klubu ilə qarşılaşan "Ordu" 95:92 hesablı qələbə qazanıb.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında baş tutub.

    Qeyd edək ki, tura fevralın 8-də yekun vurulacaq. Daha əvvəl "Sumqayıt" "Lənkəran"ı (102:77), "Quba" isə "Sərhədçi"ni (97:89) məğlub edib.

    basketbol komanda

