"Barselona"nın almaniyalı qapıçısı əməliyyat olunacaq
Futbol
- 05 fevral, 2026
- 16:13
İspaniyanın "Barselona" klubunun La Liqanın digər təmsilçisi "Jirona"da icarə əsasında çıxış edən qapıçısı Mark-Andre ter Şteqen əməliyyat olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, almaniyalı qolkiper bu barədə sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.
33 yaşlı oyunçu yanvarın 31-də İspaniya çempionatının XXII turunda, "Oviedo" ilə matçda (0:1) sol bud nahiyəsindən zədələnib. Onun yaşıl meydanlara dəqiq qayıdış vaxtı əməliyyatdan sonra bəlli olacaq.
Qeyd edək ki, Mark-Andre ter Şteqen "Jirona"ya cari mövsümün sonuna qədər icarəyə verilib. O, yeni klubunda cəmi iki matça çıxa bilib. Təcrübəli qolkiperin "Barselona" ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilə qədərdir.
Son xəbərlər
17:12
Foto
Azərbaycanın basketbol millilərinin seçmə mərhələdəki rəqibləri bəlli olubKomanda
17:12
ABŞ Ukraynaya hücum silahları təqdim edəcəkDigər ölkələr
17:11
Foto
Prezident İlham Əliyevin BƏƏ səfəri başa çatıbXarici siyasət
17:08
Sabah Mingəçevir və Bərdədə qaz olmayacaqEnergetika
17:04
Ali Radanın birinci vitse-spikeri: Zelenskinin korrupsiya qalmaqalına reaksiyası vacib idiDigər ölkələr
17:04
Budanov: Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın Əbu-Dabidəki danışıqları konstruktiv keçibRegion
17:03
Qurban Qurbanov: "Neftçi" ilə oyunun təxirə salınmamasında problem görmürəm"Futbol
16:59
Qış Olimpiya Oyunları: Hokkey matçı virus səbəbindən təxirə salınıbKomanda
16:53