    "Barselona"nın almaniyalı qapıçısı əməliyyat olunacaq

    Futbol
    • 05 fevral, 2026
    • 16:13
    Barselonanın almaniyalı qapıçısı əməliyyat olunacaq

    İspaniyanın "Barselona" klubunun La Liqanın digər təmsilçisi "Jirona"da icarə əsasında çıxış edən qapıçısı Mark-Andre ter Şteqen əməliyyat olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, almaniyalı qolkiper bu barədə sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.

    33 yaşlı oyunçu yanvarın 31-də İspaniya çempionatının XXII turunda, "Oviedo" ilə matçda (0:1) sol bud nahiyəsindən zədələnib. Onun yaşıl meydanlara dəqiq qayıdış vaxtı əməliyyatdan sonra bəlli olacaq.

    Qeyd edək ki, Mark-Andre ter Şteqen "Jirona"ya cari mövsümün sonuna qədər icarəyə verilib. O, yeni klubunda cəmi iki matça çıxa bilib. Təcrübəli qolkiperin "Barselona" ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilə qədərdir.

