Moskvada "Regnum" və "İzvestiya" redaksiyalarının yerləşdiyi binada yanğın baş verib
Region
- 05 fevral, 2026
- 16:19
Moskvanın cənubundakı biznes mərkəzində baş verən yanğın səbəbindən "Regnum" informasiya agentliyinin redaksiyası təxliyə edilib.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə agentliyin baş redaktoru Marina Axmedova məlumat verib.
"İşi dayandırdıq, hamımız qaçıb çıxdıq. Hazırda yanğını söndürürlər. Təxliyə dərhal həyata keçirilib", - o qeyd edib.
Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin paytaxt üzrə baş idarəsindən bildirilib ki, hadisə yerində yanğın-xilasetmə qüvvələri işləyir.
KİV-in məlumatına görə, binada "İzvestiya" qəzetinin redaksiyası da yerləşir.
Son xəbərlər
17:24
Sumqayıtda 36 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölübHadisə
17:12
Foto
Azərbaycanın basketbol millilərinin seçmə mərhələdəki rəqibləri bəlli olubKomanda
17:12
ABŞ Ukraynaya hücum silahları təqdim edəcəkDigər ölkələr
17:11
Foto
Prezident İlham Əliyevin BƏƏ səfəri başa çatıbXarici siyasət
17:08
Sabah Mingəçevir və Bərdədə qaz olmayacaqEnergetika
17:04
Ali Radanın birinci vitse-spikeri: Zelenskinin korrupsiya qalmaqalına reaksiyası vacib idiDigər ölkələr
17:04
Budanov: Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın Əbu-Dabidəki danışıqları konstruktiv keçibRegion
17:03
Qurban Qurbanov: "Neftçi" ilə oyunun təxirə salınmamasında problem görmürəm"Futbol
16:59