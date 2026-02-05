İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    • 05 fevral, 2026
    • 16:19
    Moskvada Regnum və İzvestiya redaksiyalarının yerləşdiyi binada yanğın baş verib

    Moskvanın cənubundakı biznes mərkəzində baş verən yanğın səbəbindən "Regnum" informasiya agentliyinin redaksiyası təxliyə edilib.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə agentliyin baş redaktoru Marina Axmedova məlumat verib.

    "İşi dayandırdıq, hamımız qaçıb çıxdıq. Hazırda yanğını söndürürlər. Təxliyə dərhal həyata keçirilib", - o qeyd edib.

    Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin paytaxt üzrə baş idarəsindən bildirilib ki, hadisə yerində yanğın-xilasetmə qüvvələri işləyir.

    KİV-in məlumatına görə, binada "İzvestiya" qəzetinin redaksiyası da yerləşir.

    Пожар произошел в бизнес-центре в Москве, где расположены редакции "Регнум" и "Известия"

