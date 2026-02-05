Пожар произошел в бизнес-центре в Москве, где расположены редакции "Регнум" и "Известия"

Редакция информационного агентства "Регнум" была экстренно эвакуирована из-за пожара в бизнес-центре на юге Москвы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила главный редактор агентства Марина Ахмедова.

"Работу приостановили, мы все выбежали. Сейчас пожар тушат. Эвакуацию наладили моментально", - сказала она.

В столичном главке МЧС РФ сообщили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

По данным СМИ, в здании также располагается редакция газеты "Известия".