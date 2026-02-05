Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Пожар произошел в бизнес-центре в Москве, где расположены редакции "Регнум" и "Известия"

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 16:03
    Пожар произошел в бизнес-центре в Москве, где расположены редакции Регнум и Известия

    Редакция информационного агентства "Регнум" была экстренно эвакуирована из-за пожара в бизнес-центре на юге Москвы.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила главный редактор агентства Марина Ахмедова.

    "Работу приостановили, мы все выбежали. Сейчас пожар тушат. Эвакуацию наладили моментально", - сказала она.

    В столичном главке МЧС РФ сообщили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

    По данным СМИ, в здании также располагается редакция газеты "Известия".

    пожар газета агентство Москва эвакуация
    Moskvada "Regnum" və "İzvestiya" redaksiyalarının yerləşdiyi binada yanğın baş verib
    Ты - Король

    Последние новости

    17:36

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео с визита в ОАЭ

    Внешняя политика
    17:34

    Песков: Россия готова к диалогу по ДСНВ при конструктивной реакции США

    В регионе
    17:33

    Первый вице-спикер Верховной Рады: Реакция Зеленского на коррупционный скандал была важна

    Другие страны
    17:29

    Зеленский: Киев и Варшава готовятся к совместному производству дронов и другого вооружения

    Другие страны
    17:28

    Пакистан и Узбекистан обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

    В регионе
    17:28

    Зеленский считает бессмысленными попытки признать российскими оккупированные территории Украины

    Другие страны
    17:25

    ЕС и Турция обсудят региональную повестку и обновление соглашения о Таможенном  союзе

    Другие страны
    17:16

    Европейское командование ВС США заявило о возобновлении диалога с Россией

    Другие страны
    17:13
    Фото

    Завершился визит президента Ильхама Алиева в ОАЭ

    Внешняя политика
    Лента новостей