Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня молодежи
Внутренняя политика
- 02 февраля, 2026
- 09:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 2 Февраля - Дня молодежи Азербайджана.
Report представляет публикацию:
2 Fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü pic.twitter.com/wiJiZd80NN— İlham Əliyev (@azpresident) February 2, 2026
Последние новости
09:19
В Лянкяранском районе сгорел дом, есть погибшийПроисшествия
09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2026)Финансы
09:03
Фото
Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с Днем молодежиВнутренняя политика
09:01
Фото
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня молодежиВнутренняя политика
08:57
В Китае казнили четырех человек, осужденных за наркоторговлю и похищение людейДругие страны
08:38
Эрдоган обсудит с членами правительства эскалацию между Ираном и СШАВ регионе
08:20
В Баку на ряде улиц наблюдаются пробкиИнфраструктура
08:11
Токаев посетит с государственным визитом ПакистанВ регионе
08:00