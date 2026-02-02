İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”

    Abşeronda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    • 02 fevral, 2026
    • 09:33
    Abşeronda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Abşeronda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə rayonun Aşağı Güzdək qəsəbəsində baş verib.

    Belə ki, həmin ərazidəki evdə yaşayan E.Seyidova hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Абшеронском районе женщина погибла от отравления угарным газом

    Son xəbərlər

    09:47

    QMİ sədri Əbu-Dabiyə səfər edib

    Din
    09:46

    "Real"ın futbolçusu UEFA Çempionlar Liqasının pley-off oyunlarını buraxacaq

    Futbol
    09:35
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatı "İlin Tələbə Gənclər Təşkilatı" seçilib

    Elm və təhsil
    09:33

    Abşeronda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    09:25
    Foto

    "Gənc həmkarlarla inkişafa doğru" tədbiri keçirilib

    Biznes
    09:08

    Lənkəranda ev yanıb, bir nəfər  ölüb

    Hadisə
    09:08

    "Karvan-Yevlax"dan ayrılan futbolçu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.02.2026)

    Maliyyə
    09:02

    "Arsenal"ın futbolçusu uzun müddət yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti