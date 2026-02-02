İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Azərbaycan və Özbəkistan 2026-cı ildə əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 02 fevral, 2026
    • 19:16
    Azərbaycan və Özbəkistan 2026-cı ildə əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müzakirə edib

    Özbəkistanın xarici işlər nazirinin müavini Bobur Usmanov və Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Hüseyn Quliyev Daşkənddə keçirilən görüşdə 2026-cı il üçün əsas tədbirlərin gündəliyini müzakirə ediblər.

    "Report" Özbəkistan XİN-ə istinadən xəbər verir ki, tərəflər 2025-ci il üzrə birgə işə yekun vurub, cari ildə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın prioritetləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Görüşün yekunları üzrə iki ölkənin Xarici İşlər nazirlikləri arasında sıx işgüzar əlaqələrin davam etdirilməsi, həmçinin Azərbaycan və Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin daha da dərinləşdirilməsinə yönəlmiş yeni təkliflərin hazırlanması ilə bağlı razılıq əldə edilib.

    Özbəkistan Azərbaycan əməkdaşlıq
    Азербайджан и Узбекистан обсудили ключевые направления сотрудничества в 2026 году

    Son xəbərlər

    20:18

    NATO-nun Baş katibi sabah Ukraynanın Ali Radasında çıxış edəcək

    Digər ölkələr
    20:12

    "Milan" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    20:11

    Bakı və Əbu-Dabi şəhərləri qardaşlaşa bilər

    Xarici siyasət
    20:05

    Azərbaycanla BƏƏ arasında enerji və müdafiə sahələrində sənədlər imzalanıb

    Xarici siyasət
    20:04

    "ChatGPT" son iki ayda Azərbaycandakı bazar payının 10 %-ni itirib

    İKT
    20:01
    Foto

    İlham Əliyevin Əbu-Dabidə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    19:50

    Serbiyada prokurorlar, hakimlər və vəkillər yeni məhkəmə qanununa etiraz edir

    Digər ölkələr
    19:39

    KİV: ABŞ və İran cümə günü nüvə sazişi üzrə danışıqlar aparmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:35

    Ronaldu boykot şayiələrinə görə "Əl-Nəsr"in heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti