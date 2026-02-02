Azərbaycan və Özbəkistan 2026-cı ildə əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müzakirə edib
Xarici siyasət
- 02 fevral, 2026
- 19:16
Özbəkistanın xarici işlər nazirinin müavini Bobur Usmanov və Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Hüseyn Quliyev Daşkənddə keçirilən görüşdə 2026-cı il üçün əsas tədbirlərin gündəliyini müzakirə ediblər.
"Report" Özbəkistan XİN-ə istinadən xəbər verir ki, tərəflər 2025-ci il üzrə birgə işə yekun vurub, cari ildə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın prioritetləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
Görüşün yekunları üzrə iki ölkənin Xarici İşlər nazirlikləri arasında sıx işgüzar əlaqələrin davam etdirilməsi, həmçinin Azərbaycan və Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin daha da dərinləşdirilməsinə yönəlmiş yeni təkliflərin hazırlanması ilə bağlı razılıq əldə edilib.
Son xəbərlər
20:18
NATO-nun Baş katibi sabah Ukraynanın Ali Radasında çıxış edəcəkDigər ölkələr
20:12
"Milan" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndiribFutbol
20:11
Bakı və Əbu-Dabi şəhərləri qardaşlaşa bilərXarici siyasət
20:05
Azərbaycanla BƏƏ arasında enerji və müdafiə sahələrində sənədlər imzalanıbXarici siyasət
20:04
"ChatGPT" son iki ayda Azərbaycandakı bazar payının 10 %-ni itiribİKT
20:01
Foto
İlham Əliyevin Əbu-Dabidə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti ilə görüşü olubXarici siyasət
19:50
Serbiyada prokurorlar, hakimlər və vəkillər yeni məhkəmə qanununa etiraz edirDigər ölkələr
19:39
KİV: ABŞ və İran cümə günü nüvə sazişi üzrə danışıqlar aparmağı planlaşdırırDigər ölkələr
19:35