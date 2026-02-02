Азербайджан и Узбекистан обсудили ключевые направления сотрудничества в 2026 году
Внешняя политика
- 02 февраля, 2026
- 18:43
Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов и посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев в ходе встречи в Ташкенте обсудили повестку ключевых мероприятий на 2026 год.
Как передает Report со ссылкой на МИД Узбекистана, стороны подвели итоги совместной работы за 2025 год и обменялись мнениями о приоритетах двустороннего и многостороннего сотрудничества в текущем году.
По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении тесных рабочих контактов между министерствами иностранных дел двух стран, а также о подготовке новых практических предложений, направленных на дальнейшее углубление отношений стратегического партнерства и союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном.
Последние новости
20:11
Генсек НАТО выступит завтра в Верховной Раде УкраиныДругие страны
19:58
Роналду не попал в состав "Аль-Насра" на фоне слухов о бойкотеФутбол
19:50
ВМС США и Израиля провели совместные учения в Красном мореДругие страны
19:30
Фото
SOCAR и Yokogawa Europe B.V. подписали Меморандум о взаимопониманииЭнергетика
19:26
"Карабах" объявил о трансфере французского футболистаФутбол
19:25
СМИ: США и Иран планируют переговоры по ядерной сделке в пятницуДругие страны
19:14
"Порту" арендовал полузащитника французского клубаФутбол
19:03
Фото
Казахстан и Турция обсудили наращивание взаимной торговлиВ регионе
19:00