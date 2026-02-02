Азербайджан и Узбекистан обсудили ключевые направления сотрудничества в 2026 году

Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов и посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев в ходе встречи в Ташкенте обсудили повестку ключевых мероприятий на 2026 год.

Как передает Report со ссылкой на МИД Узбекистана, стороны подвели итоги совместной работы за 2025 год и обменялись мнениями о приоритетах двустороннего и многостороннего сотрудничества в текущем году.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении тесных рабочих контактов между министерствами иностранных дел двух стран, а также о подготовке новых практических предложений, направленных на дальнейшее углубление отношений стратегического партнерства и союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном.