    Азербайджан и Узбекистан обсудили ключевые направления сотрудничества в 2026 году

    Внешняя политика
    • 02 февраля, 2026
    • 18:43
    Азербайджан и Узбекистан обсудили ключевые направления сотрудничества в 2026 году

    Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов и посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев в ходе встречи в Ташкенте обсудили повестку ключевых мероприятий на 2026 год.

    Как передает Report со ссылкой на МИД Узбекистана, стороны подвели итоги совместной работы за 2025 год и обменялись мнениями о приоритетах двустороннего и многостороннего сотрудничества в текущем году.

    По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении тесных рабочих контактов между министерствами иностранных дел двух стран, а также о подготовке новых практических предложений, направленных на дальнейшее углубление отношений стратегического партнерства и союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

    Azərbaycan və Özbəkistan 2026-cı ildə əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müzakirə edib
