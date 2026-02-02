Mehriban Əliyeva: Əminəm ki, Azərbaycan gəncləri ölkəmizin inkişafına layiqli töhfələr verəcəklər
- 02 fevral, 2026
- 09:00
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında 2 Fevral - Azərbaycan Gəncləri Günü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report"un xəbərinə görə, paylaşımda deyilir:
"Əminəm ki, Azərbaycan gəncləri öz uğurları, qələbə və nailiyyətləri ilə xalqımızı daim sevindirəcək və ölkəmizin inkişafına layiqli töhfələr verəcəklər".
February 2, 2026
