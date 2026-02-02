Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с Днем молодежи

    Внутренняя политика
    • 02 февраля, 2026
    • 09:03
    Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с Днем молодежи

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию на своих страницах в социальных сетях в связи с 2 февраля - Днем молодежи Азербайджана.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    Мехрибан Алиева День молодежи Азербайджана публикация в соцсетях
    Фото
    Mehriban Əliyeva: Əminəm ki, Azərbaycan gəncləri ölkəmizin inkişafına layiqli töhfələr verəcəklər
    Фото
    Mehriban Aliyeva publishes post over Youth Day
    Ты - Король

    Последние новости

    09:19

    В Лянкяранском районе сгорел дом, есть погибший

    Происшествия
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2026)

    Финансы
    09:03
    Фото

    Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с Днем молодежи

    Внутренняя политика
    09:01
    Фото

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня молодежи

    Внутренняя политика
    08:57

    В Китае казнили четырех человек, осужденных за наркоторговлю и похищение людей

    Другие страны
    08:38

    Эрдоган обсудит с членами правительства эскалацию между Ираном и США

    В регионе
    08:20

    В Баку на ряде улиц наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    08:11

    Токаев посетит с государственным визитом Пакистан

    В регионе
    08:00

    В общеобразовательных учреждениях Азербайджана завершились зимние каникулы

    Наука и образование
    Лента новостей