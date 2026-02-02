Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с Днем молодежи
Внутренняя политика
- 02 февраля, 2026
- 09:03
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию на своих страницах в социальных сетях в связи с 2 февраля - Днем молодежи Азербайджана.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
February 2, 2026
Последние новости
09:19
В Лянкяранском районе сгорел дом, есть погибшийПроисшествия
09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2026)Финансы
09:03
Фото
Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с Днем молодежиВнутренняя политика
09:01
Фото
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня молодежиВнутренняя политика
08:57
В Китае казнили четырех человек, осужденных за наркоторговлю и похищение людейДругие страны
08:38
Эрдоган обсудит с членами правительства эскалацию между Ираном и СШАВ регионе
08:20
В Баку на ряде улиц наблюдаются пробкиИнфраструктура
08:11
Токаев посетит с государственным визитом ПакистанВ регионе
08:00