Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    В Гахе автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    • 01 февраля, 2026
    • 23:50
    В Гахе автомобиль насмерть сбил пешехода

    В селе Гюллюк Гахского района произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы на автомобильной дороге Загатала-Гах.

    Автомобиль сбил переходящего дорогу местного жителя Алиева Абдуррахмана Гаджимурад оглу (1947 г.р.). Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

    По факту начато расследование.

    Гахский район смертельное ДТП смерть пешехода
    Qaxda avtomobilin vurduğu 78 yaşlı kişi ölüb
    Ты - Король

    Последние новости

    00:00

    В Азербайджане отмечают День молодежи

    Внутренняя политика
    23:50

    В Гахе автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    23:18

    Аэропорт Хартума спустя три года принял первый пассажирский рейс

    Другие страны
    23:07

    В Сабирабаде 27-летняя женщина умерла от удушья угарным газом

    Происшествия
    22:49

    В МИД Азербайджана осудили теракт в Пакистане

    Внешняя политика
    22:35

    Еврейская школа в Париже подверглась нападению вандалов

    Другие страны
    22:24

    The Hill: Частичный шатдаун в США продлится как минимум еще два дня

    Другие страны
    22:09

    Власти Камбоджи задержали более 2 тыс. иностранцев в мошенническом центре

    Другие страны
    21:52

    Трамп надеется на договоренности между США и Ираном

    Другие страны
    Лента новостей