В Гахе автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 01 февраля, 2026
- 23:50
В селе Гюллюк Гахского района произошло смертельное ДТП с участием пешехода.
Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы на автомобильной дороге Загатала-Гах.
Автомобиль сбил переходящего дорогу местного жителя Алиева Абдуррахмана Гаджимурад оглу (1947 г.р.). Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту начато расследование.
