Qaxda avtomobilin vurduğu 78 yaşlı kişi ölüb

    Hadisə
    • 01 fevral, 2026
    • 23:29
    Qaxda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün axşam saatlarında Zaqatala-Qax avtomobil yolunun rayonun Güllük kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

    Belə ki, hərəkətdə olan avtomobil yolu keçmək istəyən kənd sakini - 1947-ci il təvəllüdlü Abdurrəhman Hacımurad oğlu Əliyevi vurub.

    78 yaşlı A. Əliyev hadisə yerində keçinib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

