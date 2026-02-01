Qaxda avtomobilin vurduğu 78 yaşlı kişi ölüb
Hadisə
- 01 fevral, 2026
- 23:29
Qaxda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün axşam saatlarında Zaqatala-Qax avtomobil yolunun rayonun Güllük kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.
Belə ki, hərəkətdə olan avtomobil yolu keçmək istəyən kənd sakini - 1947-ci il təvəllüdlü Abdurrəhman Hacımurad oğlu Əliyevi vurub.
78 yaşlı A. Əliyev hadisə yerində keçinib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
