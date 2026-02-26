Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    • 26 февраля, 2026
    • 21:39
    Reuters: США замедлили продажу международных активов Лукойла

    США замедлили процесс продажи международных активов российского "Лукойл" с целью усиления давления на Россию в контексте мирных переговоров по Украине.

    Как передает Report, об этом сообщили Reuters источники.

    Речь идет о решении американских властей продлить срок, в течение которого допускается завершение сделок с активами компании, подпадающими под санкционные ограничения. Согласно документу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), соответствующий дедлайн будет перенесен с 28 февраля на 1 апреля.

    По словам источников, этот шаг рассматривается как инструмент дополнительного влияния на российскую сторону на фоне продолжающихся дипломатических контактов по завершению российско-украинской войны.

