Reuters: США замедлили продажу международных активов "Лукойла"
Другие страны
- 26 февраля, 2026
- 21:39
США замедлили процесс продажи международных активов российского "Лукойл" с целью усиления давления на Россию в контексте мирных переговоров по Украине.
Как передает Report, об этом сообщили Reuters источники.
Речь идет о решении американских властей продлить срок, в течение которого допускается завершение сделок с активами компании, подпадающими под санкционные ограничения. Согласно документу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), соответствующий дедлайн будет перенесен с 28 февраля на 1 апреля.
По словам источников, этот шаг рассматривается как инструмент дополнительного влияния на российскую сторону на фоне продолжающихся дипломатических контактов по завершению российско-украинской войны.
