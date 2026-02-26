İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    "Reuters": ABŞ "Lukoil"un beynəlxalq aktivlərinin satışını ləngidib

    • 26 fevral, 2026
    • 23:47
    Reuters: ABŞ Lukoilun beynəlxalq aktivlərinin satışını ləngidib

    ABŞ Ukrayna üzrə sülh danışıqları kontekstində Rusiyaya təzyiqi gücləndirmək məqsədilə Rusiyanın "Lukoil" şirkətinin beynəlxalq aktivlərinin satışı prosesini ləngidib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters"ə mənbələr bildirib.

    Söhbət ABŞ hakimiyyətinin şirkətin sanksiya məhdudiyyətlərinə düşən aktivləri ilə bağlı sövdələşmələrin başa çatdırılması üçün verilən müddəti uzatmaq qərarından gedir. ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsinin (OFAC) sənədinə əsasən, müvafiq son tarix fevralın 28-dən aprelin 1-nə keçiriləcək.

    Məlumata görə, bu addıma Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatdırılması üzrə davam edən diplomatik təmaslar fonunda Rusiya tərəfinə əlavə təsir vasitəsi kimi baxılır.

    Ukrayna ABŞ Rusiya
