Замглавы муниципалитета Кечиорен: Произошедшее в Ходжалы является общей болью всего тюркского народа

В Анкаре у Памятника Ходжалы на городской площади Победы состоялась церемония поминовения жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие было организовано совместно Посольством Азербайджана в Турции и столичным муниципалитетом Кечиорен.

В рамках церемонии прозвучали государственные гимны обеих стран, память жертв трагедии была почтена минутой молчания.

Посол нашей страны Рашад Мамедов в своем выступлении подчеркнул, что Армения на протяжении долгих лет проводила политику геноцида и этнических чисток против тюркских народов. "Ходжалинский геноцид не должен быть забыт, так как является продолжением этой политики", - заявил дипломат.

Заместитель мэра муниципалитета Кечиорен Атилла Зорлу заявил, что произошедшие в Ходжалы трагические события являются общей болью не только Азербайджана, но и всего тюркского народа и человечества: "Это зверство вошло в историю как символ позорного для человечества периода".

Член Великого национального собрания Турции (ВНСТ), председатель Группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым заявил, что тюркские страны должны действовать сообща для доведения до мировой общественности правдивых фактов о преступлении, грубо нарушившем нормы и принципы международного права.

В завершение мероприятия к Памятнику Ходжалы на площади Победы были возложены венки.