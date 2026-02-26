Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Замглавы муниципалитета Кечиорен: Произошедшее в Ходжалы является общей болью всего тюркского народа

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 20:49
    В Анкаре у Памятника Ходжалы на городской площади Победы состоялась церемония поминовения жертв Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие было организовано совместно Посольством Азербайджана в Турции и столичным муниципалитетом Кечиорен.

    В рамках церемонии прозвучали государственные гимны обеих стран, память жертв трагедии была почтена минутой молчания.

    Посол нашей страны Рашад Мамедов в своем выступлении подчеркнул, что Армения на протяжении долгих лет проводила политику геноцида и этнических чисток против тюркских народов. "Ходжалинский геноцид не должен быть забыт, так как является продолжением этой политики", - заявил дипломат.

    Заместитель мэра муниципалитета Кечиорен Атилла Зорлу заявил, что произошедшие в Ходжалы трагические события являются общей болью не только Азербайджана, но и всего тюркского народа и человечества: "Это зверство вошло в историю как символ позорного для человечества периода".

    Член Великого национального собрания Турции (ВНСТ), председатель Группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым заявил, что тюркские страны должны действовать сообща для доведения до мировой общественности правдивых фактов о преступлении, грубо нарушившем нормы и принципы международного права.

    В завершение мероприятия к Памятнику Ходжалы на площади Победы были возложены венки.

