    В соцсетях Ильхама Алиева опубликовано видео с открытия Мемориала Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 21:14
    В соцсетях Ильхама Алиева опубликовано видео с открытия Мемориала Ходжалинского геноцида

    В социальных сетях президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликовано видео, посвященное участию главы государства в открытии Мемориала Ходжалинского геноцида.

    Report представляет данную публикацию:

