В соцсетях Ильхама Алиева опубликовано видео с открытия Мемориала Ходжалинского геноцида
Внутренняя политика
- 26 февраля, 2026
- 21:14
В социальных сетях президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликовано видео, посвященное участию главы государства в открытии Мемориала Ходжалинского геноцида.
Report представляет данную публикацию:
#XocalıyaƏdalət#JusticeforKhojaly pic.twitter.com/K0gIpnam6b— İlham Əliyev (@azpresident) February 26, 2026
