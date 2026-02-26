İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirakı ilə bağlı video paylaşılıb
Daxili siyasət
- 26 fevral, 2026
- 21:12
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirakı ilə bağlı video paylaşılıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
#XocalıyaƏdalət#JusticeforKhojaly pic.twitter.com/K0gIpnam6b— İlham Əliyev (@azpresident) February 26, 2026
