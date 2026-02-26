Глава ФБР уволил около 10 сотрудников, участвовавших в следствии по делу Трампа

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател уволил по меньшей мере 10 сотрудников этой спецслужбы, участвовавших в разбирательстве по делу о хранении Дональдом Трампом секретной документации в промежуток между двумя сроками пребывания на посту американского президента.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CBS News.

Ссылаясь на многочисленные источники информации, она уточнила, что эти как минимум 10 человек были отправлены в отставку. Они были участниками расследования по делу о хранении секретных документов в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида близ Уэст-Палм-Бич, которое вел спецпрокурор США Джек Смит.

Профсоюз сотрудников ФБР осудил решение Патела и охарактеризовал случившееся как "противозаконное увольнение". Нынешний шаг главы ФБР "нарушает права" персонала, считает профсоюз. С его точки зрения, Пател "ослабляет бюро", дестабилизирует работу подчиненных и подрывает их доверие к руководству.

Как передало в среду информационное агентство Reuters, ФБР при предыдущем президенте США Джо Байдене собирало информацию о телефонных звонках двух лиц из ближайшего окружения Трампа. Речь идет о Кэше Пателе, а также о Сьюзан Уайлс, являющейся сейчас руководителем аппарата сотрудников Белого дома. "Вызывает возмущение и глубокое беспокойство то, что предыдущее руководство ФБР тайно запросило через суд сведения о моих телефонных звонках, а также о звонках Сьюзан Уайлс, воспользовавшись надуманными предлогами и скрыв всю эту процедуру в закрытых материалах, чтобы избежать любого надзора", - заявил Пател агентству.