В Баку задержаны подозреваемые в кражах из маркетов
- 26 февраля, 2026
- 20:55
В продуктовых магазинах на территории Хазарского и Наримановского районов Баку зафиксирована серия краж.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении этих деяний 28-летнего Э.Гадирова и 39-летнего Р.Гёзалова.
Стало известно, что они под видом покупателей тайно выносили из маркетов спиртные напитки и табачные изделия, а затем сбывали их.
Также установлено, что один из задержанных, Э.Гадиров, украл кошелек у одной из пассажирок в общественном транспорте.
По фактам ведется расследование.
