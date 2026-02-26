В Баку задержаны подозреваемые в кражах из маркетов

В продуктовых магазинах на территории Хазарского и Наримановского районов Баку зафиксирована серия краж.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении этих деяний 28-летнего Э.Гадирова и 39-летнего Р.Гёзалова.

Стало известно, что они под видом покупателей тайно выносили из маркетов спиртные напитки и табачные изделия, а затем сбывали их.

Также установлено, что один из задержанных, Э.Гадиров, украл кошелек у одной из пассажирок в общественном транспорте.

По фактам ведется расследование.