    • 26 февраля, 2026
    • 20:55
    В Баку задержаны подозреваемые в кражах из маркетов

    В продуктовых магазинах на территории Хазарского и Наримановского районов Баку зафиксирована серия краж.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении этих деяний 28-летнего Э.Гадирова и 39-летнего Р.Гёзалова.

    Стало известно, что они под видом покупателей тайно выносили из маркетов спиртные напитки и табачные изделия, а затем сбывали их.

    Также установлено, что один из задержанных, Э.Гадиров, украл кошелек у одной из пассажирок в общественном транспорте.

    По фактам ведется расследование.

