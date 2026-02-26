Bakıda marketlərə müştəri kimi daxil olub oğurluq edən şəxslər saxlanılıb
Hadisə
- 26 fevral, 2026
- 20:25
Bakının Xəzər və Nərimanov rayonları ərazisində yerləşən marketlərdən oğurluq edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Polis əməkdaşları əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən 28 yaşlı E.Qədirov və 39 yaşlı R.Gözəlovu müəyyən edərək saxlayıb. Onların müştəri qismində daxil olduqları marketlərdən spirtli içki və tütün məmulatları oğurlayaq satdıqları məlum olub.
Saxlanılanlardan E.Qədirovun ictimai nəqliyyatda olan zaman bir qadına məxsus pul kisəsini taladığı da məlum olub.
Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
21:12
İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirakı ilə bağlı video paylaşılıbDaxili siyasət
21:08
Migel Dias-Kanel: Kuba istənilən təcavüzdən qətiyyətlə müdafiə olunacaqDigər ölkələr
20:48
Foto
Xocalıda soyqırım qurbanlarının xatirəsinə flaşmob keçirilibDaxili siyasət
20:45
"Barselona"nın futbolçusu Frenki de Yonq zədə səbəbindən 1 ay yaşıl meydanlardan kənar qalacaqFutbol
20:37
ABŞ və İran Cenevrədə danışıqları davam etdiriblər - YENİLƏNİB-2Region
20:35
Bəqai: İran ilə ABŞ nüvə proqramı və sanksiyaların ləğvini müzakirə edirDigər ölkələr
20:25
Bakıda marketlərə müştəri kimi daxil olub oğurluq edən şəxslər saxlanılıbHadisə
20:22
Foto
Ankarada Xocalı Abidəsinin önündə anım mərasimi keçirilibXarici siyasət
20:14