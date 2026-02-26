Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    • 26 февраля, 2026
    • 21:28
    Израиль нанес удары по восьми военным лагерям спецназа Хезболлах в Ливане

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала восемь военных лагерей сил специального назначения "Радван" радикальной организации "Хезболлах" в Ливане.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    "ЦАХАЛ нанес удары по восьми военным лагерям, принадлежащим силам "Радван" в районе Баальбека в Ливане. На территории атакованных объектов хранилось большое количество оружия, включая ракеты, принадлежащие "Хезболлах". Военные лагеря использовались силами "Радван" для тренировок и подготовки к противостоянию, а также для планирования и осуществления террористических актов против военнослужащих ЦАХАЛ и израильских мирных жителей", - говорится в заявлении.

    В пресс-службе отметили, что "активность террористов на этих объектах и попытки "Хезболлах" восстановить свой потенциал представляют собой нарушение соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном". ЦАХАЛ "не позволит "Хезболлах" расширяться и перевооружаться, а также продолжит действовать для устранения любой угрозы Израилю", заверили в ведомстве.

