Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане отмечают День молодежи

    Внутренняя политика
    • 02 февраля, 2026
    • 00:00
    В Азербайджане отмечают День молодежи

    В Азербайджане 2 февраля отмечается День молодежи.

    Как напоминает Report, традиция праздновать День молодежи берет свое начало с первого Форума молодежи, который состоялся 2 февраля 1996 года и собрал порядка 2 тыс. представителей молодого поколения из всех регионов республики.

    Форум определил обязанности, стоящие перед государственными органами, молодежными организациями, а также перед каждым отдельным представителем молодежи.

    Главной задачей, поставленной перед соответствующими организациями, стало проведение действенных мероприятий по всестороннему развитию молодежи, а также оказание помощи и содействия для скорейшего и эффективного решения проблем в сфере молодежи.

    I Форум молодежи способствовал значительной активизации в Азербайджане работы с молодежью.

    В 1997 году президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения вышеотмеченного Форума - 2 февраля - был объявлен Днем молодежи Азербайджана.

    С того времени 2 февраля впервые среди стран СНГ и Восточной Европы стал торжественно отмечаться в Азербайджане как День молодежи.

    Отметим, что Международный день молодежи (International Youth Day) определен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года.

    День молодежи
    Bu gün Azərbaycanda Gənclər Günüdür
    Ты - Король

    Последние новости

    00:00

    В Азербайджане отмечают День молодежи

    Внутренняя политика
    23:50

    В Гахе автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    23:18

    Аэропорт Хартума спустя три года принял первый пассажирский рейс

    Другие страны
    23:07

    В Сабирабаде 27-летняя женщина умерла от удушья угарным газом

    Происшествия
    22:49

    В МИД Азербайджана осудили теракт в Пакистане

    Внешняя политика
    22:35

    Еврейская школа в Париже подверглась нападению вандалов

    Другие страны
    22:24

    The Hill: Частичный шатдаун в США продлится как минимум еще два дня

    Другие страны
    22:09

    Власти Камбоджи задержали более 2 тыс. иностранцев в мошенническом центре

    Другие страны
    21:52

    Трамп надеется на договоренности между США и Ираном

    Другие страны
    Лента новостей