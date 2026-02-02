Азербайджан и Черногория обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Госсекретарь Министерства внутренних дел Черногории Новика Обрадович и посол Азербайджана в этой стране Кямиль Хасиев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Об этом балканское бюро Report сообщает со ссылкой на МВД.

В ходе встречи стороны подчеркнули высокий уровень дружественных отношений между двумя странами, а также успешное сотрудничество в экономической сфере и в области туризма, выразив желание поднять сотрудничество в сфере безопасности на более высокий уровень.

К. Хасиев отметил, что граждане Азербайджана признали Черногорию безопасным туристическим направлением и привлекательной бизнес-средой, и в последнее время возникла необходимость в развитии сотрудничества в области безопасности. В этом отношении посол представил инициативу подписания Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области миграции между компетентными органами обеих стран.

Н. Обрадович подчеркнул близкие отношения между двумя странами и проинформировал противоположную сторону о числе граждан Азербайджана, имеющих законное разрешение на проживание в Черногории, и тенденциях их деятельности.

Госсекретарь МВД также сообщил, что в связи с адаптацией визовой политики Черногории с Европейским Союзом и европейской интеграцией страны, с 15 января 2026 года для граждан Азербайджана введен визовый режим.

Он отметил, что в настоящее время разрабатывается система, позволяющая иностранным гражданам подавать заявки на черногорскую визу в электронном виде, что значительно упростит процесс.

В заключение было подчеркнуто наличие возможностей и воли обеих сторон для совершенствования отношений в сфере безопасности и начала сотрудничества в этой области.