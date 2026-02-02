Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан и Черногория обсудили сотрудничество в сфере безопасности

    Внешняя политика
    • 02 февраля, 2026
    • 03:23
    Азербайджан и Черногория обсудили сотрудничество в сфере безопасности

    Госсекретарь Министерства внутренних дел Черногории Новика Обрадович и посол Азербайджана в этой стране Кямиль Хасиев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

    Об этом балканское бюро Report сообщает со ссылкой на МВД.

    В ходе встречи стороны подчеркнули высокий уровень дружественных отношений между двумя странами, а также успешное сотрудничество в экономической сфере и в области туризма, выразив желание поднять сотрудничество в сфере безопасности на более высокий уровень.

    К. Хасиев отметил, что граждане Азербайджана признали Черногорию безопасным туристическим направлением и привлекательной бизнес-средой, и в последнее время возникла необходимость в развитии сотрудничества в области безопасности. В этом отношении посол представил инициативу подписания Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области миграции между компетентными органами обеих стран.

    Н. Обрадович подчеркнул близкие отношения между двумя странами и проинформировал противоположную сторону о числе граждан Азербайджана, имеющих законное разрешение на проживание в Черногории, и тенденциях их деятельности.

    Госсекретарь МВД также сообщил, что в связи с адаптацией визовой политики Черногории с Европейским Союзом и европейской интеграцией страны, с 15 января 2026 года для граждан Азербайджана введен визовый режим.

    Он отметил, что в настоящее время разрабатывается система, позволяющая иностранным гражданам подавать заявки на черногорскую визу в электронном виде, что значительно упростит процесс.

    В заключение было подчеркнуто наличие возможностей и воли обеих сторон для совершенствования отношений в сфере безопасности и начала сотрудничества в этой области.

    Азербайджан Черногория сотрудничество безопасность
    Azərbaycanla Monteneqro arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    04:06

    Число погибших в ДТП с автобусом в Анталье выросло до 10

    В регионе
    03:38

    Экс-посол Британии в США покинул правящую партию из-за связей с Эпштейном

    Другие страны
    03:23

    Азербайджан и Черногория обсудили сотрудничество в сфере безопасности

    Внешняя политика
    02:53

    Замминистра: В Польше на фоне сильных морозов погибли более 90 человек

    Другие страны
    02:16

    ВМС стран НАТО проведут учения у берегов Норвегии

    Другие страны
    01:42

    Трамп: Венесуэла может стать 53-м штатом Америки

    Другие страны
    01:03

    Сестра с братом погибли в тяжелом ДТП на трассе Баку-Губа

    Происшествия
    00:37

    Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООН

    Другие страны
    00:21

    При атаке дронов РФ на Днепропетровщине погибли и пострадали до 30 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    Лента новостей