Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    МИД Монтенегро объяснил правила выдачи виз гражданам Азербайджана

    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 16:50
    МИД Монтенегро объяснил правила выдачи виз гражданам Азербайджана

    Граждане Азербайджана могут подать документы на получение визы в Монтенегро через офис посольства этой страны в Турции, функционирующий в Баку.

    Об этом на запрос балканского бюро Report заявили в МИД Монтенегро.

    Отметим, что с 15 января 2026 года для граждан Азербайджана введен визовый режим при поездках в Черногорию. Решение связано с перспективами вступления страны в Европейский союз.

    В ведомстве отметили, что в дальнейшем планируется расширение сотрудничества с компанией VFS Global. В рамках этого процесса визовые центры компании в Азербайджане будут задействованы в приеме документов на получение виз в Черногорию.

    Для поездок в эту страну балканского региона предусмотрены два типа виз:

    Краткосрочная виза (типа C) - выдается для транзита или кратковременного пребывания на территории страны сроком до 90 дней в течение 180-дневного периода;

    Долгосрочная виза (типа D) - предназначена для пребывания в стране более 90 дней, но не более 6 месяцев, начиная с даты первого въезда.

    В МИД Черногории уточнили, что заявления на визу типа C необходимо подавать не позднее чем за 15 дней до поездки, а на визу типа D - не позднее чем за 60 дней.

    Решение по визовому заявлению принимается в течение 10 дней с момента подачи документов. В случае необходимости дополнительного рассмотрения срок может быть продлен до 30 дней, а при запросе дополнительных документов - до 60 дней.

    МИД Монтенегро выдача визы граждане Азербайджана
    Monteneqro XİN Azərbaycan vətəndaşlarına viza verilməsi qaydalarını izah edib
    Montenegro's Foreign Ministry explains visa rules for Azerbaijani citizens
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    Первый саммит ЕС-Армения состоится в Ереване в мае

    В регионе
    17:07

    Из-за крупного пожара в северной части Лондона наблюдаются перебои в движении поездов

    Другие страны
    17:06

    Очередное заседание по Украине в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля

    Другие страны
    17:05
    Фото

    В Москве представлена культура Азербайджана

    Kультурная политика
    16:58

    Баку и Ашхабад обсудили повестку сотрудничества на 2026 год

    Внешняя политика
    16:55

    В Азербайджане выпустят марки к "Году градостроительства и архитектуры"

    Финансы
    16:53

    В Азербайджане выпустят серию памятных монет о культурном наследии

    Инфраструктура
    16:52
    Фото

    Шариф Агаяр: Главная миссия писателя - писать правду

    Литература
    16:50

    МИД Монтенегро объяснил правила выдачи виз гражданам Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей