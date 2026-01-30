İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Monteneqro XİN Azərbaycan vətəndaşlarına viza verilməsi qaydalarını izah edib

    Xarici siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 16:38
    Monteneqro XİN Azərbaycan vətəndaşlarına viza verilməsi qaydalarını izah edib

    Monteneqro vizasını almaq üçün Azərbaycan vətəndaşları bu ölkənin Türkiyədəki səfirliyinin Bakıdakı ofisinə müraciət edə bilərlər.

    Bu barədə "Report"un Balkan bürosunun sorğusuna cavab olaraq Monteneqro Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

    Qeyd edək ki, 2026-cı il yanvarın 15-dən Azərbaycan vətəndaşları Monteneqroya səfər üçün viza almalıdırlar. Bu, ölkənin Avropa İttifaqına üzvlük perspektivləri ilə izah olunub.

    XİN bildirib ki, gələcəkdə isə viza mərkəzi olaraq "VFS Global" şirkəti ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi planlaşdırılır:

    "Bu əməkdaşlıq çərçivəsində şirkətin Azərbaycandakı viza mərkəzləri də prosesə cəlb olunacaq və viza üçün müraciətlər həmin mərkəzlər vasitəsilə də qəbul ediləcək".

    XİN izah edib ki, Monteneqroya səfər üçün iki tip vizalar tətbiq olunacaq:

    - qısamüddətli viza (C vizası – Monteneqro ərazisindən tranzit keçid və ya Monteneqro ərazisinə daxil olmaq və 180 gün ərzində ümumilikdə ilk giriş tarixindən hesablanmaqla 90 günədək qalmaq məqsədi ilə verilir.

    - Uzunmüddətli viza (D vizası – Monteneqro ərazisində 90 gündən artıq, lakin bir il ərzində ilk giriş tarixindən hesablanmaqla 6 aydan çox olmamaq şərti ilə qalmaq niyyətində olan əcnəbilərə verilə bilər.

    Nazirlikdən bildirilib ki, C vizası üçün müraciət planlaşdırılan səfərdən 15 gün əvvəldən gec olmayaraq, D vizası üçün isə səfərdən 60 gün əvvəldən gec olmayaraq təqdim edilməlidir.

    "Viza müraciəti üzrə qərar müraciətin təqdim edildiyi tarixdən etibarən 10 gün ərzində qəbul edilir. Əlavə baxılma tələb olunduqda bu müddət 30 günədək uzadıla bilər. Əlavə sənədlərin tələb edilməsi zərurəti yarandıqda isə müddət 60 günədək uzadıla bilər", - nazirlikdən bildirilib.

    Monteneqro Azərbaycan XİN viza
    МИД Монтенегро объяснил правила выдачи виз гражданам Азербайджана
    Montenegro's Foreign Ministry explains visa rules for Azerbaijani citizens

    Son xəbərlər

    20:45

    Yaponiya yaşıl enerji sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır

    Xarici siyasət
    20:41

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşib

    Futbol
    20:41

    Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərir

    Xarici siyasət
    20:28

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"

    Futbol
    20:25
    Video

    Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:19

    İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti