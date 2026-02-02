Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Замминистра: В Польше на фоне сильных морозов погибли более 90 человек

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 02:53
    Замминистра: В Польше на фоне сильных морозов погибли более 90 человек

    По меньшей мере 92 человека погибли в Польше с начала зимы на фоне сильных морозов.

    Как передает Report со ссылкой на "Польское Радио", об этом журналистам заявил заместитель министра внутренних дел Веслав Щепаньский, выступая после экстренного брифинга с представителями различных служб в Центре правительственной безопасности.

    Он предупредил, что ситуация на востоке страны может быть особенно суровой.

    "В Сувалках (Подляское воеводство - ред.) сегодня ночью температура может опуститься до минус 29 ° C, а ощущаемая температура может достичь от минус 36 ° C до минус 38 ° C", - сказал он.

    Щепаньский добавил, что с начала зимы по меньшей мере 38 человек умерли от переохлаждения, еще 54 человека отравились угарным газом.

    Экстренные службы, в том числе около 8,6 тыс. полицейских, обыскивают заброшенные здания, мусорные контейнеры и канализационные люки в поисках людей, ищущих убежища от холода. В городах установлены специальные палатки, а железнодорожные станции остаются открытыми на ночь, чтобы обеспечить укрытие.

    Польша морозы погибшие
    Ты - Король

    Последние новости

    02:53

    Замминистра: В Польше на фоне сильных морозов погибли более 90 человек

    Другие страны
    02:16

    ВМС стран НАТО проведут учения у берегов Норвегии

    Другие страны
    01:42

    Трамп: Венесуэла может стать 53-м штатом Америки

    Другие страны
    01:03

    Сестра с братом погибли в тяжелом ДТП на трассе Баку-Губа

    Происшествия
    00:37

    Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООН

    Другие страны
    00:21

    При атаке дронов РФ на Днепропетровщине погибли и пострадали до 30 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    00:00

    В Азербайджане отмечают День молодежи

    Внутренняя политика
    23:50

    В Гахе автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    23:18

    Аэропорт Хартума спустя три года принял первый пассажирский рейс

    Другие страны
    Лента новостей