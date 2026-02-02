Замминистра: В Польше на фоне сильных морозов погибли более 90 человек

По меньшей мере 92 человека погибли в Польше с начала зимы на фоне сильных морозов.

Как передает Report со ссылкой на "Польское Радио", об этом журналистам заявил заместитель министра внутренних дел Веслав Щепаньский, выступая после экстренного брифинга с представителями различных служб в Центре правительственной безопасности.

Он предупредил, что ситуация на востоке страны может быть особенно суровой.

"В Сувалках (Подляское воеводство - ред.) сегодня ночью температура может опуститься до минус 29 ° C, а ощущаемая температура может достичь от минус 36 ° C до минус 38 ° C", - сказал он.

Щепаньский добавил, что с начала зимы по меньшей мере 38 человек умерли от переохлаждения, еще 54 человека отравились угарным газом.

Экстренные службы, в том числе около 8,6 тыс. полицейских, обыскивают заброшенные здания, мусорные контейнеры и канализационные люки в поисках людей, ищущих убежища от холода. В городах установлены специальные палатки, а железнодорожные станции остаются открытыми на ночь, чтобы обеспечить укрытие.