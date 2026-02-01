Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    • 01 февраля, 2026
    • 19:34
    Российские дроны атаковали в Украине автобус с шахтерами, погибли более 10 человек

    В результате атаки дрона в Павлоградском районе Днепропетровской области Украины погибли 12 человек, еще семеро получили ранения.

    Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

    "Враг попал БПЛА рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе. По предварительной информации, погибли 12 человек, еще 7 пострадали. Детали выясняем", - написал чиновник.

    Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец уточнил, что российские войска атаковали угледобывающее предприятие, а также автобус с работниками шахты, который осуществлял посменный трансфер, было применено четыре дрона типа "Шахед".

    атака дронов Украина Днепропетровская область российско-украинская война погибшие
