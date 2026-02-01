Российские дроны атаковали в Украине автобус с шахтерами, погибли более 10 человек
Другие страны
- 01 февраля, 2026
- 19:34
В результате атаки дрона в Павлоградском районе Днепропетровской области Украины погибли 12 человек, еще семеро получили ранения.
Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
"Враг попал БПЛА рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе. По предварительной информации, погибли 12 человек, еще 7 пострадали. Детали выясняем", - написал чиновник.
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец уточнил, что российские войска атаковали угледобывающее предприятие, а также автобус с работниками шахты, который осуществлял посменный трансфер, было применено четыре дрона типа "Шахед".
Последние новости
19:44
Состояние подростков, подвергшихся нападению дяди в Джалилабаде, остается тяжелым - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
19:34
Российские дроны атаковали в Украине автобус с шахтерами, погибли более 10 человекДругие страны
19:15
В Иране опубликовали имена погибших во время протестовВ регионе
19:04
"Восьмерка" ОПЕК+ сохранила решение не увеличивать добычу нефти в мартеЭнергетика
18:54
Минобороны Украины: Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощиДругие страны
18:47
Премьер-лига: "Нефтчи" разгромил "Араз-Нахчыван" в матче 18-го тураФутбол
18:36
Фото
Видео
В Баку проходит молодежный фестивальВнутренняя политика
18:23
В ряде районов Азербайджана усилился ветерЭкология
18:20
Фото