İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Rusiya Ukraynada mədənçilərin olduğu avtobusa dronlarla hücum edib, 10‑dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    • 01 fevral, 2026
    • 19:49
    Rusiya Ukraynada mədənçilərin olduğu avtobusa dronlarla hücum edib, 10‑dan çox insan ölüb

    Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinin Pavloqrad rayonunda dron hücumu nəticəsində 12 nəfər həlak olub, daha yeddi nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Qanja öz "Telegram" kanalında məlumat paylaşıb.

    "Düşmən Pavloqrad rayonunda müəssisələrdən birinə məxsus xidməti avtobusun yaxınlığında PUA ilə zərbə endirib. İlkin məlumata görə, 12 nəfər həlak olub, daha 7 nəfər xəsarət alıb. Detalları dəqiqləşdiririk", – deyə rəsmi yazıb.

    Ukrayna Müstəqil Mədənçilər Həmkarlar İttifaqının sədri Mixail Volınets dəqiqləşdirib ki, Rusiya qoşunları kömür hasilatı müəssisəsini, həmçinin növbə dəyişməsini həyata keçirən mədən işçilərinin avtobusunu hücuma məruz qoyub. Hücum zamanı dörd "Şahed" tipli drondan istifadə olunub.

    Ukrayna hücum Pavloqrad
    Российские дроны атаковали в Украине автобус с шахтерами, погибли более 10 человек

    Son xəbərlər

    19:58

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura yekun vurulub

    Komanda
    19:49

    Rusiya Ukraynada mədənçilərin olduğu avtobusa dronlarla hücum edib, 10‑dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    19:41

    İranda etirazlar zamanı həlak olanların adları dərc edilib

    Region
    19:37

    Cəlilabadda əmiləri tərəfindən baltalanan yeniyetmələrin vəziyyətləri açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    19:33

    "OPEC+" martda neft hasilatını artırmamaq qərarını qüvvədə saxlayıb - YENİLƏNİB

    Energetika
    19:24

    Süni intellektlə bağlı təqaüd proqramında məbləğin müəyyənləşdirilməsi meyarı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    19:14

    Ukrayna Müdafiə Nazirliyi: İsveç ən böyük hərbi yardım paketlərindən birini hazırlayır

    Digər ölkələr
    18:39

    Kran-Montanadakı barda baş verən yanğında ölənlərin sayı 41 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    18:20
    Foto

    Bakıda Gənclər Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti