Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    ВМС стран НАТО проведут учения у берегов Норвегии

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 02:16
    ВМС стран НАТО проведут учения у берегов Норвегии

    Военно-морские силы пяти стран НАТО в понедельник начинают 11-дневные противолодочные учения Arctic Dolphin 26 у западного побережья Норвегии.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Североатлантический блок.

    В ходе маневров будут отрабатываться операции по поиску и уничтожению подлодок в арктических условиях.

    В учениях принимают участие подводные лодки, корабли, вертолеты и противолодочный самолет стран-членов альянса, а также корабли Первой постоянной морской группы НАТО (SNMG1).

    В частности, в учениях задействованы норвежские фрегат и подлодка, британская и нидерландская подлодки, а также подлодка и два вспомогательных судна из Германии. Авиационный компонент представлен датскими вертолетами и британским патрульным противолодочным самолетом Р8.

    "Арктический дельфин" - важные учения не только для ВМС Норвегии, но и для НАТО. Они демонстрирует приверженность НАТО присутствию на Севере и предоставляют нам возможность для важных совместных учений с несколькими союзниками", - заявил командующий Королевскими ВМС Норвегии Кирре Хауген.

    НАТО учения Норвегия
    NATO ölkələrinin HDQ-si Norveç sahillərində təlimlərə başlayır
    Ты - Король

    Последние новости

    02:53

    Замминистра: В Польше на фоне сильных морозов погибли более 90 человек

    Другие страны
    02:16

    ВМС стран НАТО проведут учения у берегов Норвегии

    Другие страны
    01:42

    Трамп: Венесуэла может стать 53-м штатом Америки

    Другие страны
    01:03

    Сестра с братом погибли в тяжелом ДТП на трассе Баку-Губа

    Происшествия
    00:37

    Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООН

    Другие страны
    00:21

    При атаке дронов РФ на Днепропетровщине погибли и пострадали до 30 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    00:00

    В Азербайджане отмечают День молодежи

    Внутренняя политика
    23:50

    В Гахе автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    23:18

    Аэропорт Хартума спустя три года принял первый пассажирский рейс

    Другие страны
    Лента новостей