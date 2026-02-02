Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Трамп: Венесуэла может стать 53-м штатом Америки

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 01:42
    Трамп: Венесуэла может стать 53-м штатом Америки

    Президент США Дональд Трамп заявил на ежегодном ужине клуба "Альфальфа", что Венесуэла может стать 53-м штатом Америки.

    Как передает Report, об этом газета The Washington Post сообщает со ссылкой на присутствоваших на мероприятии.

    Вечер закрыт для СМИ, примерно 200 участникам разрешено привести с собой по два гостя, и все они собираются в отеле Capital Hilton в последнюю субботу января, отмечает WP.

    При этом издание указывает, что американский лидер высказался это в "шутливой манере".

    "Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся ее купить, - сказал он. У меня никогда не было намерения делать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать 51-м штатом Канаду. Гренландия будет 52-м, а Венесуэла может стать 53-м".

    Дональд Трамп США Венесуэла
    Ты - Король

    Последние новости

    01:42

    Трамп: Венесуэла может стать 53-м штатом Америки

    Другие страны
    01:03

    Сестра с братом погибли в тяжелом ДТП на трассе Баку-Губа

    Происшествия
    00:37

    Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООН

    Другие страны
    00:21

    При атаке дронов РФ на Днепропетровщине погибли и пострадали до 30 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    00:00

    В Азербайджане отмечают День молодежи

    Внутренняя политика
    23:50

    В Гахе автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    23:18

    Аэропорт Хартума спустя три года принял первый пассажирский рейс

    Другие страны
    23:07

    В Сабирабаде 27-летняя женщина умерла от удушья угарным газом

    Происшествия
    22:49

    В МИД Азербайджана осудили теракт в Пакистане

    Внешняя политика
    Лента новостей