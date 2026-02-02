Трамп: Венесуэла может стать 53-м штатом Америки

Президент США Дональд Трамп заявил на ежегодном ужине клуба "Альфальфа", что Венесуэла может стать 53-м штатом Америки.

Как передает Report, об этом газета The Washington Post сообщает со ссылкой на присутствоваших на мероприятии.

Вечер закрыт для СМИ, примерно 200 участникам разрешено привести с собой по два гостя, и все они собираются в отеле Capital Hilton в последнюю субботу января, отмечает WP.

При этом издание указывает, что американский лидер высказался это в "шутливой манере".

"Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся ее купить, - сказал он. У меня никогда не было намерения делать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать 51-м штатом Канаду. Гренландия будет 52-м, а Венесуэла может стать 53-м".