Трамп: Венесуэла может стать 53-м штатом Америки
Другие страны
- 02 февраля, 2026
- 01:42
Президент США Дональд Трамп заявил на ежегодном ужине клуба "Альфальфа", что Венесуэла может стать 53-м штатом Америки.
Как передает Report, об этом газета The Washington Post сообщает со ссылкой на присутствоваших на мероприятии.
Вечер закрыт для СМИ, примерно 200 участникам разрешено привести с собой по два гостя, и все они собираются в отеле Capital Hilton в последнюю субботу января, отмечает WP.
При этом издание указывает, что американский лидер высказался это в "шутливой манере".
"Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся ее купить, - сказал он. У меня никогда не было намерения делать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать 51-м штатом Канаду. Гренландия будет 52-м, а Венесуэла может стать 53-м".
