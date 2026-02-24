Президент Украины сообщил о вероятности крупного обмена пленными с РФ

В рамках переговоров Украины, США и России есть прогресс в военном блоке и возможен крупный обмен пленными между Киевом и Москвой.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции по результатам саммита "Украина - страны Северной Европы и Балтии" в Киеве.

Он сообщил, что представители военного направления в ходе переговоров согласовали принципы работы мониторинговой миссии в случае прекращения огня.

"Позитивные сигналы были и относительно будущего обмена военнопленными. Мы хотели бы вернуть наших военнослужащих домой. Речь идет о значительном количестве", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина передала российской стороне сигнал о готовности к обмену и ожидает ответа в ближайшие дни.