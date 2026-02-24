Президент Украины сообщил о вероятности крупного обмена пленными с РФ
Другие страны
- 24 февраля, 2026
- 23:49
В рамках переговоров Украины, США и России есть прогресс в военном блоке и возможен крупный обмен пленными между Киевом и Москвой.
Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции по результатам саммита "Украина - страны Северной Европы и Балтии" в Киеве.
Он сообщил, что представители военного направления в ходе переговоров согласовали принципы работы мониторинговой миссии в случае прекращения огня.
"Позитивные сигналы были и относительно будущего обмена военнопленными. Мы хотели бы вернуть наших военнослужащих домой. Речь идет о значительном количестве", - заявил Зеленский.
По его словам, Украина передала российской стороне сигнал о готовности к обмену и ожидает ответа в ближайшие дни.
Последние новости
00:26
Гюльтекин Гаджибейли отпустили после дачи показанийВнутренняя политика
00:14
Лига чемпионов: "Ньюкасл" за две минуты забил два гола в ворота "Карабаха" - ОБНОВЛЕНО-2Футбол
00:06
Зеленский: Украина поддерживает скорейшее завершение войныДругие страны
23:55
Фото
Правда о Ходжалы представлена в Вашингтоне - ФОТОВнешняя политика
23:49
Президент Украины сообщил о вероятности крупного обмена пленными с РФДругие страны
23:33
Зеленский: Первый транш из €90 млрд Украина получит уже веснойДругие страны
23:23
Президент Грузии: Мы хотим жить в едином государстве вместе с абхазами и осетинамиВ регионе
23:16
США ввели санкции против четырех лиц и трех организаций за связи с РФДругие страны
23:01