    Президент Украины сообщил о вероятности крупного обмена пленными с РФ

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 23:49
    В рамках переговоров Украины, США и России есть прогресс в военном блоке и возможен крупный обмен пленными между Киевом и Москвой.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции по результатам саммита "Украина - страны Северной Европы и Балтии" в Киеве.

    Он сообщил, что представители военного направления в ходе переговоров согласовали принципы работы мониторинговой миссии в случае прекращения огня.

    "Позитивные сигналы были и относительно будущего обмена военнопленными. Мы хотели бы вернуть наших военнослужащих домой. Речь идет о значительном количестве", - заявил Зеленский.

    По его словам, Украина передала российской стороне сигнал о готовности к обмену и ожидает ответа в ближайшие дни.

    Лента новостей