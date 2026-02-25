Лига чемпионов: "Ньюкасл" за две минуты забил два гола в ворота "Карабаха" - ОБНОВЛЕНО-2

В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Ньюкаслом" (Англия) и "Карабахом" был забит второй гол.

Как передает Report, в матче, состоявшемся на стадионе "Сент-Джеймс Парк", хозяева поля увеличили свое преимущество в счете - 2:0.

Жоэлинтон открыл счет на 6-й минуте встречи.

00:09

В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Ньюкаслом" (Англия) и "Карабахом" забит первый гол.

Как сообщает Report, в игре, проходящей на стадионе "Сент-Джеймс Парк", хозяева поля открыли счет.

На 5-й минуте отличился Сандро Тонали.

00:01

Начался матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Ньюкаслом" (Англия) и "Карабахом".

Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Сент-Джеймс Парк".

Матч обслуживает итальянский арбитр ФИФА Давиде Масса.