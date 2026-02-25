Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Лига чемпионов: "Ньюкасл" за две минуты забил два гола в ворота "Карабаха" - ОБНОВЛЕНО-2

    Футбол
    • 25 февраля, 2026
    • 00:14
    Лига чемпионов: Ньюкасл за две минуты забил два гола в ворота Карабаха - ОБНОВЛЕНО-2

    В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Ньюкаслом" (Англия) и "Карабахом" был забит второй гол.

    Как передает Report, в матче, состоявшемся на стадионе "Сент-Джеймс Парк", хозяева поля увеличили свое преимущество в счете - 2:0.

    Жоэлинтон открыл счет на 6-й минуте встречи.

    В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Ньюкаслом" (Англия) и "Карабахом" забит первый гол.

    Как сообщает Report, в игре, проходящей на стадионе "Сент-Джеймс Парк", хозяева поля открыли счет.

    На 5-й минуте отличился Сандро Тонали.

    Начался матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Ньюкаслом" (Англия) и "Карабахом".

    Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Сент-Джеймс Парк".

    Матч обслуживает итальянский арбитр ФИФА Давиде Масса.

    ФК ФК Карабах Лига чемпионов УЕФА плей-офф
    Видео
    Çempionlar Liqası: "Nyukasl" "Qarabağ"ın qapısından 2 dəqiqəyə 2 qol keçirib - YENİLƏNİR-2

    Последние новости

    00:26

    Гюльтекин Гаджибейли отпустили после дачи показаний

    Внутренняя политика
    00:14

    Лига чемпионов: "Ньюкасл" за две минуты забил два гола в ворота "Карабаха" - ОБНОВЛЕНО-2

    Футбол
    00:06

    Зеленский: Украина поддерживает скорейшее завершение войны

    Другие страны
    23:55
    Фото

    Правда о Ходжалы представлена в Вашингтоне - ФОТО

    Внешняя политика
    23:49

    Президент Украины сообщил о вероятности крупного обмена пленными с РФ

    Другие страны
    23:33

    Зеленский: Первый транш из €90 млрд Украина получит уже весной

    Другие страны
    23:23

    Президент Грузии: Мы хотим жить в едином государстве вместе с абхазами и осетинами

    В регионе
    23:16

    США ввели санкции против четырех лиц и трех организаций за связи с РФ

    Другие страны
    23:01

    Объявлены стартовые составы команд "Ньюкасл" и "Карабах"

    Футбол
    Лента новостей