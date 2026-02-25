Лига чемпионов: "Ньюкасл" за две минуты забил два гола в ворота "Карабаха" - ОБНОВЛЕНО-2
Футбол
- 25 февраля, 2026
- 00:14
В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Ньюкаслом" (Англия) и "Карабахом" был забит второй гол.
Как передает Report, в матче, состоявшемся на стадионе "Сент-Джеймс Парк", хозяева поля увеличили свое преимущество в счете - 2:0.
Жоэлинтон открыл счет на 6-й минуте встречи.
Начался матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Ньюкаслом" (Англия) и "Карабахом".
Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Сент-Джеймс Парк".
Матч обслуживает итальянский арбитр ФИФА Давиде Масса.
