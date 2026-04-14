    МИД РФ: Арагчи проинформировал Лаврова о деталях ирано-американских переговоров

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым 13 апреля проинформировал его о деталях ирано-американских переговоров, прошедших 11 апреля в пакистанской столице Исламабаде.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    Согласно информации, Москва "приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий" и поиск решений, которые позволили бы обеспечить долговременную стабилизацию ситуации в регионе.

    Лавров акцентировал значимость предотвращения возобновления вооруженного противостояния и в очередной раз заявил о неизменной готовности российской стороны содействовать разрешению кризиса, который не может быть урегулирован силовым путем.

    Напомним, что 11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые переговоры между Вашингтоном и Тегераном завершились без достижения соглашения.

