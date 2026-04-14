СМИ: Иран был готов к блокаде своих портов в Ормузском проливе

Иран заранее просчитал вероятность установления морской блокады своих портов Соединенными Штатами и заблаговременно направил в открытое море значительное количество танкеров с нефтью, отслеживание которых на данный момент практически невозможно.

Как передает Report, об этом пишет иракское издание Baghdad Today.

По его данным, иранская сторона спрогнозировала действия Вашингтона и "отправила в море нефти значительно больше, чем могли вместить ее наземные хранилища". Речь идет об объемах, достаточных для обеспечения поставок партнерам приблизительно на 80 суток.

Отмечается, что еще до обострения военного противостояния в акватории Персидского залива Иран "приступил к формированию этих резервов, осуществляя погрузку танкеров в три раза интенсивнее привычных темпов". Эксперты оценивают объем нефти, размещенной в подобных "плавучих хранилищах", в 170 млн баррелей.

Выведенные в открытое море суда, подчеркивает издание, перемещаются "в режиме скрытности", что существенно осложняет их обнаружение. Военно-морская блокада со стороны США, указывает Baghdad Today, фактически не затронет эти иранские танкеры.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.