    • 14 апреля, 2026
    • 00:11
    СМИ: Иран был готов к блокаде своих портов в Ормузском проливе

    Иран заранее просчитал вероятность установления морской блокады своих портов Соединенными Штатами и заблаговременно направил в открытое море значительное количество танкеров с нефтью, отслеживание которых на данный момент практически невозможно.

    Как передает Report, об этом пишет иракское издание Baghdad Today.

    По его данным, иранская сторона спрогнозировала действия Вашингтона и "отправила в море нефти значительно больше, чем могли вместить ее наземные хранилища". Речь идет об объемах, достаточных для обеспечения поставок партнерам приблизительно на 80 суток.

    Отмечается, что еще до обострения военного противостояния в акватории Персидского залива Иран "приступил к формированию этих резервов, осуществляя погрузку танкеров в три раза интенсивнее привычных темпов". Эксперты оценивают объем нефти, размещенной в подобных "плавучих хранилищах", в 170 млн баррелей.

    Выведенные в открытое море суда, подчеркивает издание, перемещаются "в режиме скрытности", что существенно осложняет их обнаружение. Военно-морская блокада со стороны США, указывает Baghdad Today, фактически не затронет эти иранские танкеры.

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.

    KİV: İran ABŞ-nin limanları blokadaya almasına hazırlıqlı olub

    В Перу завершилось голосование на президентских и парламентских выборах

    КНДР провела испытательные пуски крылатых ракет

    США ударили по судну с наркотиками в Тихом океане

    Иран потребовал у пяти арабских стран компенсации за "их соучастие в войне"

    Вэнс: США достигли своих целей в Иране

    МИД Северного Кипра: Миротворческие силы ООН отошли от принципа нейтралитета

    ЕС выдвинул новому лидеру Венгрии десятки условий для доступа к €35 млрд

    МИД РФ: Арагчи проинформировал Лаврова о деталях ирано-американских переговоров

    МВФ: Возвращение поставок к прежнему уровню после открытия Ормуза потребует времени

