    KİV: İran ABŞ-nin limanları blokadaya almasına hazırlıqlı olub

    KİV: İran ABŞ-nin limanları blokadaya almasına hazırlıqlı olub

    İran Birləşmiş Ştatlar tərəfindən limanlarının dəniz blokadasına alınması ehtimalını əvvəlcədən hesablayıb və hazırda izlənilməsi praktiki olaraq mümkünsüz xeyli sayda neft tankerini əvvəlcədən açıq dənizə göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İraqın "Baghdad Today" nəşri yazıb.

    Məlumata görə, İran tərəfi Vaşinqtonun addımlarını proqnozlaşdırıb və "dənizə yerüstü anbarlarının yerləşdirə biləcəyindən əhəmiyyətli dərəcədə daha çox neft göndərib". Söhbət tərəfdaşlara tədarükün təxminən 80 gün ərzində təmin edilməsi üçün kifayət edən həcmlərdən gedir.

    Qeyd olunub ki, hələ Fars körfəzi akvatoriyasında hərbi qarşıdurmanın kəskinləşməsindən əvvəl İran "tankerlərin yüklənməsini adi templərdən üç dəfə daha intensiv həyata keçirərək bu ehtiyatların formalaşdırılmasına başlayıb". Ekspertlər bu cür "üzən anbar"larda yerləşdirilmiş neftin həcmini 170 milyon barel miqdarında qiymətləndirirlər.

    Nəşr vurğulayıb ki, açıq dənizə çıxarılmış gəmilər "gizlilik rejimi"ndə hərəkət edir ki, bu da onların aşkarlanmasını əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir. "Baghdad Today" qeyd edib ki, ABŞ tərəfindən hərbidəniz blokadası faktiki olaraq bu İran tankerlərinə təsir etməyəcək.

    Daha əvvəl Amerika Prezidenti Donald Tramp bəyan etmişdi ki, ABŞ saat 10:00-da (Bakı vaxtı ilə 18:00-da) Hörmüz boğazında İran limanlarını bloklamağa başlayıb.

    СМИ: Иран был готов к блокаде своих портов в Ормузском проливе

    Son xəbərlər

    04:54

    Şimali Koreya qanadlı raketləri sınaqdan keçirib

    Digər ölkələr
    04:17
    Video

    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    03:35

    İran beş ərəb ölkəsindən müharibədə "ABŞ ilə əlbir olduqları üçün" təzminat tələb edib

    Digər ölkələr
    03:11

    Vens: ABŞ İrandakı məqsədlərinə çatıb

    Digər ölkələr
    02:35

    Aİ Macarıstanın yeni liderinə 35 milyard avroya çıxış üçün onlarla şərt irəli sürüb

    Digər ölkələr
    02:08

    Şimali Kipr XİN: BMT-nin sülhməramlı qüvvələri bitərəflik prinsipindən uzaqlaşıb

    Digər ölkələr
    01:41

    Rusiya XİN: Əraqçi İran-ABŞ danışıqlarının təfərrüatları barədə Lavrovu məlumatlandırıb

    Region
    01:17

    Vladiqafqazdakı pirotexnika anbarında baş verən partlayışda ölənlərin sayı üçə çatıb

    Region
    00:44

    KİV: İran ABŞ-nin limanları blokadaya almasına hazırlıqlı olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti