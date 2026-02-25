İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Çempionlar Liqası: "Nyukasl" - "Qarabağ" matçında ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4

    Futbol
    • 25 fevral, 2026
    • 01:02
    Çempionlar Liqası: Nyukasl - Qarabağ matçında ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Nyukasl" (İngiltərə) - "Qarabağ" matçında ikinci hissə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Sent-Ceyms Park" stadionunda keçirilən matçda ev sahiblərinin 2:0 hesablı üstünlüyü davam edir.

    Görüşü italiyalı FIFA referisi Davide Massa idarə edir.

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Nyukasl" (İngiltərə) - "Qarabağ" matçında ilk hissə başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Sent-Ceyms Park" stadionunda keçirilən matçda ev sahibləri fasiləyə 2:0 hesabı ilə üstün yollanıblar.

    Görüşü italiyalı FIFA referisi Davide Massa idarə edir.

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Nyukasl" (İngiltərə) - "Qarabağ" matçında ikinci qol vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, "Sent-Ceyms Park" stadionunda keçirilən matçda ev sahibləri hesabdakı üstünlüklərini artırıblar - 2:0.

    Joelinton 6-cı dəqiqədə fərqlənib.

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Nyukasl" (İngiltərə) - "Qarabağ" matçında ilk qol vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, "Sent-Ceyms Park" stadionunda keçirilən matçda ev sahibləri hesabı açıblar.

    5-ci dəqiqədə Sandro Tonali adını tabloya yazdırıb.

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Nyukasl" (İngiltərə) - "Qarabağ" matçı start götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşma "Sent-Ceyms Park" stadionunda keçirilir.

    Görüşü italiyalı FIFA referisi Davide Massa idarə edir.

