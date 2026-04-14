Число жертв взрыва на пиротехническом складе во Владикавказе возросло до трех

Число погибших в результате взрыва на пиротехническом складе в российском Владикавказе 10 апреля возросло до трех.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло.

"К огромному сожалению, еще один пострадавший в результате ЧП во Владикавказе скончался. Врачи (...) до последнего боролись за его жизнь, делали все возможное, чтобы спасти его. К лечению были подключены специалисты федерального ожогового центра, постоянно проводились консультации, использовались все доступные медицинские ресурсы", - написал он.

По словам Меняйло, пострадавший получил термические ожоги 90% поверхности тела.

Напомним, что инцидент произошел днем 10 апреля на территории складских помещений во Владикавказе, где хранилась пиротехническая продукция, тогда была информация о двух погибших.