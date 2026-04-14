МВФ: Возвращение поставок к прежнему уровню после открытия Ормуза потребует времени

Для возвращения глобальных поставок основных товаров к доконфликтному уровню после восстановления регулярного судоходства через Ормузский пролив потребуется время.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ) и Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно прогнозу упомянутых международных организаций, цены на топливо и удобрения могут оставаться высокими в течение длительного времени из-за повреждения инфраструктуры.

"Даже после восстановления регулярного судоходства через пролив потребуется время для возвращения глобальных поставок основных товаров к доконфликтному уровню. Ожидается, что из-за перебоев в поставках дефицит основных ресурсов окажет влияние на энергетику, продовольствие и другие отрасли промышленности", - говорится в документе.

В нем также подчеркивается, что в ходе встречи руководителей МВФ, ВБ и МЭА 13 апреля стороны обсудили ситуацию в странах, наиболее пострадавших от сложившейся ситуации, а также ответные меры организаций.

"Наши команды также тесно сотрудничают на страновом уровне, чтобы использовать наш опыт и оказывать помощь посредством адаптированных политических рекомендаций, а также финансовой поддержки со стороны МВФ и Всемирного банка в случае необходимости", - отмечается в заявлении.

Напомним, что руководитеи МВФ, ВБ и Всемирной продовольственной программы (ВПП) 8 апреля провели встречу, на которой были обсуждены последствия войны на Ближнем Востоке для глобальной экономики и продовольственной безопасности.