    МВФ: Возвращение поставок к прежнему уровню после открытия Ормуза потребует времени

    МВФ: Возвращение поставок к прежнему уровню после открытия Ормуза потребует времени

    Для возвращения глобальных поставок основных товаров к доконфликтному уровню после восстановления регулярного судоходства через Ормузский пролив потребуется время.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ) и Международного энергетического агентства (МЭА).

    Согласно прогнозу упомянутых международных организаций, цены на топливо и удобрения могут оставаться высокими в течение длительного времени из-за повреждения инфраструктуры.

    "Даже после восстановления регулярного судоходства через пролив потребуется время для возвращения глобальных поставок основных товаров к доконфликтному уровню. Ожидается, что из-за перебоев в поставках дефицит основных ресурсов окажет влияние на энергетику, продовольствие и другие отрасли промышленности", - говорится в документе.

    В нем также подчеркивается, что в ходе встречи руководителей МВФ, ВБ и МЭА 13 апреля стороны обсудили ситуацию в странах, наиболее пострадавших от сложившейся ситуации, а также ответные меры организаций.

    "Наши команды также тесно сотрудничают на страновом уровне, чтобы использовать наш опыт и оказывать помощь посредством адаптированных политических рекомендаций, а также финансовой поддержки со стороны МВФ и Всемирного банка в случае необходимости", - отмечается в заявлении.

    Напомним, что руководитеи МВФ, ВБ и Всемирной продовольственной программы (ВПП) 8 апреля провели встречу, на которой были обсуждены последствия войны на Ближнем Востоке для глобальной экономики и продовольственной безопасности.

    Международный валютный фонд (МВФ) Всемирный банк (ВБ) Международное энергетическое агентство (МЭА)
