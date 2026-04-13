В Словении хотят провести референдум по выходу страны из НАТО

Новый председатель Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении, лидер партии "Правда" Зоран Стеванович планирует провести референдум по выходу страны из состава НАТО.

Как передает Report, об этом он заявил Радио и телевидению Словении.

"Я должен сказать, что мы пообещали народу референдум по вопросу о выходе из НАТО и что мы этот референдум также проведем", - подчеркнул спикер парламента.

По его словам, Любляна должна проводить самостоятельную, суверенную политику и сотрудничать со всеми странами, при этом сохраняя в приоритете интересы государства. "Мы будем категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты, потому что Словении от этого никогда не бывает пользы", - добавил Стеванович.