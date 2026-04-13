В Словении хотят провести референдум по выходу страны из НАТО
Другие страны
- 13 апреля, 2026
- 23:46
Новый председатель Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении, лидер партии "Правда" Зоран Стеванович планирует провести референдум по выходу страны из состава НАТО.
Как передает Report, об этом он заявил Радио и телевидению Словении.
"Я должен сказать, что мы пообещали народу референдум по вопросу о выходе из НАТО и что мы этот референдум также проведем", - подчеркнул спикер парламента.
По его словам, Любляна должна проводить самостоятельную, суверенную политику и сотрудничать со всеми странами, при этом сохраняя в приоритете интересы государства. "Мы будем категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты, потому что Словении от этого никогда не бывает пользы", - добавил Стеванович.
Последние новости
