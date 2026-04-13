Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Словении хотят провести референдум по выходу страны из НАТО

    Другие страны
    • 13 апреля, 2026
    • 23:46
    В Словении хотят провести референдум по выходу страны из НАТО

    Новый председатель Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении, лидер партии "Правда" Зоран Стеванович планирует провести референдум по выходу страны из состава НАТО.

    Как передает Report, об этом он заявил Радио и телевидению Словении.

    "Я должен сказать, что мы пообещали народу референдум по вопросу о выходе из НАТО и что мы этот референдум также проведем", - подчеркнул спикер парламента.

    По его словам, Любляна должна проводить самостоятельную, суверенную политику и сотрудничать со всеми странами, при этом сохраняя в приоритете интересы государства. "Мы будем категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты, потому что Словении от этого никогда не бывает пользы", - добавил Стеванович.

    Зоран Стеванович Словения Североатлантический альянс (НАТО)
    Sloveniya NATO-dan çıxmaqla bağlı referendum keçirməyi planlaşdırır

    Последние новости

    Другие страны
    Другие страны
    Видео

    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    В регионе
    Другие страны
    Лента новостей