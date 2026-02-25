Гюльтекин Гаджибейли отпустили после дачи показаний
Внутренняя политика
- 25 февраля, 2026
- 00:26
Гюльтекин Гаджибейли дала показания в качестве свидетеля в Службе государственной безопасности.
Как сообщает Report, после ответов на вопросы следователя она была отпущена.
Отметим, что ранее сотрудники Службы государственной безопасности провели обыск в доме Гюльтекин Гаджибейли.
