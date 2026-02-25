Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Гюльтекин Гаджибейли отпустили после дачи показаний

    Внутренняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 00:26
    Гюльтекин Гаджибейли дала показания в качестве свидетеля в Службе государственной безопасности.

    Как сообщает Report, после ответов на вопросы следователя она была отпущена.

    Отметим, что ранее сотрудники Службы государственной безопасности провели обыск в доме Гюльтекин Гаджибейли.

    Gültəkin Hacıbəyli ifadə verdikdən sonra sərbəst buraxılıb

