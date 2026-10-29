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    ЦБА ожидает снижения тарифов Mastercard и Visa до конца года

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 12:42
    ЦБА ожидает снижения тарифов Mastercard и Visa до конца года

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает снижения тарифов международных платежных систем Mastercard и Visa до конца 2026 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.

    По его словам, регулятор ведет переговоры с обеими платежными системами о снижении действующих в стране тарифов.

    "Думаю, до конца этого года удастся добиться определенного прогресса", - сказал глава ЦБА.

    Кязымов отметил, что в последние годы Mastercard и Visa резко повысили цены, что существенно отразилось на стоимости продуктов и услуг банков.

    "Основной причиной стало именно повышение тарифов этими двумя организациями. В результате банки также были вынуждены повысить свои цены. Сейчас мы ведем переговоры с Mastercard и Visa, чтобы они снизили тарифы", - добавил он.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Mastercard Платежная система Visa Талех Кязымов
    Azərbaycanda "Mastercard" və "Visa" tarifləri ilin sonuna qədər azaldılacaq
    CBA expects Mastercard and Visa to cut fees by year-end
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