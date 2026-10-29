ЦБА ожидает снижения тарифов Mastercard и Visa до конца года

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает снижения тарифов международных платежных систем Mastercard и Visa до конца 2026 года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, регулятор ведет переговоры с обеими платежными системами о снижении действующих в стране тарифов.

"Думаю, до конца этого года удастся добиться определенного прогресса", - сказал глава ЦБА.

Кязымов отметил, что в последние годы Mastercard и Visa резко повысили цены, что существенно отразилось на стоимости продуктов и услуг банков.

"Основной причиной стало именно повышение тарифов этими двумя организациями. В результате банки также были вынуждены повысить свои цены. Сейчас мы ведем переговоры с Mastercard и Visa, чтобы они снизили тарифы", - добавил он.