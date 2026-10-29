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    Azərbaycanda "Mastercard" və "Visa" tarifləri ilin sonuna qədər azaldılacaq

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 12:27
    Azərbaycanda Mastercard və Visa tarifləri ilin sonuna qədər azaldılacaq

    Azərbaycanda "Mastercard" və "Visa" tariflərinin bu ilin sonuna qədər azaldılması gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bildirib.

    "Həm "Mastercard", həm də "Visa" təşkilatları ilə danışırıq ki, ölkə üzrə tarifləri aşağı salsınlar. Düşünürəm ki, bu ilin sonuna qədər müəyyən irəliləyişə nail olunacaq. Çünki son illərdə bu təşkilatlar, xüsusilə "Mastercard" və "Visa" qiymətləri kəskin artırıblar. Bu da bankların məhsul və xidmətlərinin xərclərinə ciddi təsir göstərib. Xərclərin artmasının əsas səbəbi məhz bu iki təşkilatın tarifləri yüksəltməsidir. Banklar da buna görə öz qiymətlərini artırmağa məcbur olublar. Hazırda həmin təşkilatlarla danışıqlar aparırıq ki, tarifləri aşağı salsınlar", - o qeyd edib.

    Taleh Kazımov Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    ЦБА ожидает снижения тарифов Mastercard и Visa до конца года
    CBA expects Mastercard and Visa to cut fees by year-end
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