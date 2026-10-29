Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15

Сборная Азербайджана одержала победу над сборной Мозамбика в Дивизионе C чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

Как сообщает Report, наша сборная одержал победу над соперником со счетом 4:1.

На следующем этапе команда сыграет со сборной Вьетнама, которая одержала победу над Кубой со счетом 2:1.

Напомним, что сборная Азербайджана вышла в Дивизион C, заняв третье место в группе AF с 9 очками. Подопечные Фамиля Халилова одержали победы над командами Восточного Тимора (6:0), Андорры (1:0) и Израиля (3:1), но уступили Австралии (1:3) и Гаити (0:4).

В мундиале принимают участие команды из 189 стран-членов FIFA, а общая программа турнира включает около 1000 матчей.

Чемпионат мира U-15 завершится 30 октября. Все игры проходят в Говсанском спортивном комплексе, в то время как финальный поединок примет Baku Crystal Hall.