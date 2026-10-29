Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15

    Футбол
    • 29 октября, 2026
    • 12:41
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15

    Сборная Азербайджана одержала победу над сборной Мозамбика в Дивизионе C чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

    Как сообщает Report, наша сборная одержал победу над соперником со счетом 4:1.

    На следующем этапе команда сыграет со сборной Вьетнама, которая одержала победу над Кубой со счетом 2:1.

    Напомним, что сборная Азербайджана вышла в Дивизион C, заняв третье место в группе AF с 9 очками. Подопечные Фамиля Халилова одержали победы над командами Восточного Тимора (6:0), Андорры (1:0) и Израиля (3:1), но уступили Австралии (1:3) и Гаити (0:4).

    В мундиале принимают участие команды из 189 стран-членов FIFA, а общая программа турнира включает около 1000 матчей.

    Чемпионат мира U-15 завершится 30 октября. Все игры проходят в Говсанском спортивном комплексе, в то время как финальный поединок примет Baku Crystal Hall.

    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Фото
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Фото
    Azerbaijan beats Mozambique at FIFA U-15 World Cup
    44 filmi
    44 filmi

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