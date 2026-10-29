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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2026
    • 12:21
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib

    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının C Divizionunda Mozambik yığmasına qalib gəlib.

    "Report" un məlumatına görə, Famil Xəlilovun baş məşqçi olduğu kollektiv rəqibini 4:1 hesabı ilə məğlub edib.

    Beləliklə, F.Xəlilovun komandası bu gün, saat 19:30-da Vyetnam millisi ilə üz-üzə gələcək. Vyetnam komandası Kubanı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası AF qrupunun üçüncüsü kimi C Divizionuna vəsiqə qazanıb. Yığma Timor-Leste seçməsinə 6:0, Andorraya 1:0, İsrailə 3:1, hesabı ilə qalib gəlib, Avstraliyaya 1:3, Haitiyə isə 0:4 hesabı ilə uduzub. Bununla da yığma qrupu 9 xalla üçüncü pillədə başa vurub.

    Kollektiv C Divizionunda (81-96-cı yerlər uğrunda) daha əvvəl Çili yığmasına uduzub (1:3), ardınca Cəbəllütariq seçməsini 5:1 hesabı ilə məğlub edib.

    Mundialda dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak edirlər. Çempionat çərçivəsində 1000-ə yaxın oyun baş tutacaq.

    Oktyabrın 30-da başa çatacaq U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçirilir. Turnirin final görüşü Bakı Kristal Zalında gerçəkləşəcək.

    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Famil Xəlilov FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Hövsan Yarış Kompleksi Bakı Kristal Zalı
    MiniBoss
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