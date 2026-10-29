Талех Кязымов: В Азербайджане растут число вкладчиков и объем банковских депозитов

Число уникальных вкладчиков в Азербайджане приблизилось к отметке в 227 тыс. человек, продемонстрировав более чем двукратный рост за последние два с половиной года.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Центрального банка Талех Кязымов.

По его словам, положительная динамика наблюдается как в числе уникальных вкладчиков, так и в депозитных портфелях.

"За последние два с половиной года манатные депозиты физических лиц выросли на 89%. Фактически речь идет о двукратном росте. По сравнению с 2021 годом этот показатель вырос вдвое. Число вкладчиков также увеличилось более чем вдвое. Если на конец сентября 2023 года число вкладчиков составляло 106 тыс., то сейчас этот показатель находится на уровне около 227 тыс. Мы уже не анализируем этот показатель отдельно. Это для нас не неожиданность, мы просто отслеживаем темпы роста. В течение текущего года рост, видимо, находится в пределах 20-22%. Особенно рост наблюдается по депозитам до 30 тыс. манатов, а не до 100 тыс. манатов", - сказал Кязимов.

Как сообщалось, на 30 сентября 2026 года банковские вклады физических лиц в Азербайджане составили 18,84 млрд манатов, в том числе 13,54 млрд манатов - в манатах.