İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    AMB sədri: "Fiziki şəxslərin manatla əmanətləri son iki il yarımda 89 % artıb"

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 12:20
    AMB sədri: Fiziki şəxslərin manatla əmanətləri son iki il yarımda 89 % artıb
    Taleh Kazımov

    Azərbaycanda əmanətçilərin sayı iki dəfədən çox artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, unikal əmanətçilərin sayında, eləcə də depozit portfellərində müsbət dinamika izlənilir:

    "Səhv etmirəmsə, son iki il yarım ərzində fiziki şəxslərin manatla depozitləri 89 % artıb. Faktiki olaraq, iki qat artımdan söhbət gedir. 2021-ci il ilə müqayisədə isə bu rəqəm iki dəfə böyüyüb. Əmanətçilərin sayı da iki dəfədən çox çoxalıb.

    Məlum olduğu kimi, 2023-cü ilin sentyabr ayının sonunda əmanətçilərin sayı 106 min təşkil edirdisə, hazırda bu rəqəm 227 minə yaxın səviyyədədir. Artıq bu göstəricini ayrıca təhlil etmirik. Bu, bizim üçün gözlənilməz deyil, sadəcə artım tempini monitorinq edirik. Cari il ərzində artım, görünür, 20-22 % həddindədir. Xüsusən, artım 100 min manatadək deyil, 30 min manatadək olan depozitlər üzrə müşahidə edilir".

    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:34
    Əli Hüseynli: Korrupsiyaya qarşı mübarizənin qanunvericilik bazası daim təkmilləşir
    Daxili siyasət
    12:30
    Azərbaycanda sosialyönümlü büdcə xərcləri 15 %-ə yaxın artıb
    Maliyyə
    12:27
    SOCAR-ın idarəsi 9 ayda qeyri-neft ixracından 251 milyon dollar gəlir əldə edib
    Energetika
    12:27
    Azərbaycanda "Mastercard" və "Visa" tarifləri ilin sonuna qədər azaldılacaq
    Maliyyə
    12:26
    Foto
    Ceyhun Bayramov: TDT-yə BMT BA-da müşahidəçi statusunun verilməsi üçün diplomatik səyləri artırmalıyıq
    Xarici siyasət
    12:22
    Azərbaycanda milli ödəniş sisteminin dövriyyəsi 50 %-ə yaxın artıb
    Maliyyə
    12:21
    Foto
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Futbol
    12:20
    AMB sədri: "Fiziki şəxslərin manatla əmanətləri son iki il yarımda 89 % artıb"
    Maliyyə
    12:20
    Qırğızıstan MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 62-ci iclasına ev sahibliyi edəcək
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti