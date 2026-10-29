Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10,5 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10,5 км над уровнем моря.

Как передает Report, об этом сообщили "Ъ" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

По данным оперативных служб Камчатского края, пеплопады в близлежащих населенных пунктах не зафиксированы.

Визуальное наблюдение за вулканом было невозможно из-за облачности. Информации о направлении распространения пеплового облака нет.

Вулкан Шивелуч (высота 3 283 м над уровнем моря) - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он считается одним из самых активных вулканов полуострова и находится в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший к нему населенный пункт - поселок Ключи - расположен в 50 км от подножия исполина.