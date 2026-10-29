Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10,5 км

    В регионе
    • 29 октября, 2026
    • 12:44
    Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10,5 км

    Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10,5 км над уровнем моря.

    Как передает Report, об этом сообщили "Ъ" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

    По данным оперативных служб Камчатского края, пеплопады в близлежащих населенных пунктах не зафиксированы.

    Визуальное наблюдение за вулканом было невозможно из-за облачности. Информации о направлении распространения пеплового облака нет.

    Вулкан Шивелуч (высота 3 283 м над уровнем моря) - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он считается одним из самых активных вулканов полуострова и находится в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший к нему населенный пункт - поселок Ключи - расположен в 50 км от подножия исполина.

    Извержение вулкана Камчатка Россия
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    13:10
    Махмуд Аббас находится с визитом в Кипре для переговоров с Христодулидисом
    Другие страны
    13:07
    Следующее заседание "Рамштайна" пройдет 17 ноября в штаб-квартире НАТО
    Другие страны
    13:01
    Азербайджан разработает законодательные стимулы для стартапов и инвесторов
    ИКТ
    13:01
    ЦБА не видит необходимости в новых ограничениях к Bank Melli Iran
    Финансы
    12:58
    ФАС России поддержала предложение Азербайджана о совместной работе по антимонопольным нарушениям в госзакупках
    Бизнес
    12:56
    В Азербайджане социально ориентированные расходы бюджета выросли почти на 15%
    Финансы
    12:55
    В Азербайджане оборот национальной платежной системы увеличился на 46%
    Финансы
    12:55
    Кямран Алиев наградил главу антикоррупционного ведомства Саудовской Аравии
    Внешняя политика
    12:54
    Завтра в Баку осадков не ожидается
    Экология
    Лента новостей