Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10,5 км
В регионе
- 29 октября, 2026
- 12:44
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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10,5 км над уровнем моря.
Как передает Report, об этом сообщили "Ъ" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
По данным оперативных служб Камчатского края, пеплопады в близлежащих населенных пунктах не зафиксированы.
Визуальное наблюдение за вулканом было невозможно из-за облачности. Информации о направлении распространения пеплового облака нет.
Вулкан Шивелуч (высота 3 283 м над уровнем моря) - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он считается одним из самых активных вулканов полуострова и находится в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший к нему населенный пункт - поселок Ключи - расположен в 50 км от подножия исполина.
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